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В Башкирии осудили «черного риелтора», но наказание решили отсрочить
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В Башкирии осудили «черного риелтора», но наказание решили отсрочить 

ufa1.ru 15 июня 2018
Фото: ufa1.ru
В Ишимбайском городском суде вынесли приговор «черному риелтору», который за два года провернул четыре незаконных сделки.
Женщине временно отсрочили наказание
Как сообщает пресс-служба суда, местная жительница предлагала знакомым свою помощь в сопровождении сделок купли-продажи квартир и домов, а также в приобретении нового жилья за счет материнского капитала.
Риелтор получал от собственников нотариальные доверенности на свое имя с правом продажи принадлежащей им недвижимости за цену и на условиях, определяемых ею по своему усмотрению. После получения от покупателей денег, она просто скрывала от продавцов реальные цены. Таким способом ею были похищены 660 тысяч рублей от продажи квартиры.
Предприимчивая риелтор сумела заработать и на договорах займа в микрофинансовых организациях. Так она похитила более 867667 рублей.
В судебном заседании подсудимая отказалась признавать свою вину, ссылаясь на то, что якобы не заставляла насильно своих клиентов подписывать договоры, расписки и документы об отсутствии претензий.
— Суд пришел к выводу о том, что совершенные преступления фактически никак не были связаны с риелторской деятельностью обвиняемой, поскольку проведенные сделки по купле-продаже имущества являлись фиктивными и были направлены на получение займа в микрофинансовых организациях или кредитных потребительских кооперативах в размере суммы материнского сертификата, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Женщину приговорили к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 60000 рублей. Но в тоже время суд посчитал возможным отсрочить реальное отбывание назначенного наказания пока младшей дочери «черного риелтора» не исполнится 14 лет. Приговор вступил в законную силу.
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