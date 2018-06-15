В Гусь-Хрустальном мужчина ограбил 16-летнюю девочку

В Гусь-Хрустальном 26-летний молодой человек ограбил 16-летнюю девочку, сообщают в пресс-службе Следственного комитета.

Инцидент произошел 10 июня. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Он решил подзаработать и пошел к дому знакомого, чтобы найти и сдать металл. Во дворе находилась дочь его приятелей. Узнав, что мамы нет дома, молодой человек набросился на девочку и сорвал с её шеи золотую цепочку. После он забежал в дом и украл два мобильных телефона.

Младшая дочка не испугалась и сразу же позвонила маме. Пришедшие на помощь соседи задержали подозреваемого. Сейчас расследование продолжается. 16-летняя девочка работает с психологами и следователем.