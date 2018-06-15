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Пьяный житель Белокурихи выпал из окна пятого этажа и остался жив
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Пьяный житель Белокурихи выпал из окна пятого этажа и остался жив 

Вести.Ru 11 часов назад
Фото: Вести.Ru
Громкое выяснение отношений с супругой закончилось для жителя Алтайского края в больнице — пьяный мужчина выпрыгнул из окна пятого этажа, когда в его квартиру постучались полицейские. Очевидец снял на видео отчаянный поступок.
Инцидент произошел вечером в четверг, 14 июня, на улице Братьев Ждановых в Белокурихе. Судя по кадрам, «выходу в окно» предшествовала размолвка с супругой, громкий голос которой слышен на записи.
"Прыгаю!" — произнес мужчина, когда в конфликт попытались вмешаться стражи порядка, после чего вывалился из окна.
Сразу после падения к нему поспешили сотрудники полиции, дежурившие на улице. Пострадавшего доставили в больницу с многочисленными переломами, его жизни, несмотря на страшное падение, ничего не угрожает.
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