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Мужчина расстрелял четыре человека возле клиники в Денвере
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Мужчина расстрелял четыре человека возле клиники в Денвере 

Национальная Служба Новостей 15 часов назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Четыре человека были ранены во время стрельбы возле детской стоматологической клиникой в пригороде американского города Денвера (штат Колорадо). Сообщается, что пострадали двое детей и двое взрослых, все они госпитализированы. Об их состоянии пока ничего неизвестно.
Мужчина устроил стрельбу на парковке у офисного здания, после чего сел в машину и скрылся, сообщает RT.
Полиция уже задержала стрелка, пишет «Газета.ру». Он был пойман спустя три часа после нападения. Передвигался мужчина на черной «Тойоте», сопротивления сотрудникам правоохранительных органов не оказал. Однако задержанный не является подозреваемым до тех пор, пока полиция не проверит ряд фактов, отмечают argumenti.ru. Правоохранительные органы отмечают, что жертв могло быть и больше, так как возле клиники обычно бывает много людей.
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