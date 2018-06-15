Мужчина расстрелял четыре человека возле клиники в Денвере

Четыре человека были ранены во время стрельбы возле детской стоматологической клиникой в пригороде американского города Денвера (штат Колорадо). Сообщается, что пострадали двое детей и двое взрослых, все они госпитализированы. Об их состоянии пока ничего неизвестно.

Мужчина устроил стрельбу на парковке у офисного здания, после чего сел в машину и скрылся, сообщает RT.