Бийчанка Татьяна Андреева выиграла Кубок России по пауэрлифтингу

Спортсменка, которая выступала в категории до 47 кг, взяла вес 50 кг. Тренировал девушку Алексей Подзоров. С победой приехал еще один бийский спортсмен — мастер спорта международного класса Алексей Кудрявцев , который выступал в категории до 120 кг.

Напомним, о Татьяне Андреевой многие узнали после уголовного дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть 26-летнего барнаульца. Как утверждала на суде девушка, погибший пытался ее изнасиловать, защищаясь, она нанесла ножевое ранение. Суд приговорил ее к 7 годам лишения свободы, но позже приговор смягчили. Через 4 года Андреева вышла на свободу.