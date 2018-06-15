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Бийчанка Татьяна Андреева выиграла Кубок России по пауэрлифтингу
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Бийчанка Татьяна Андреева выиграла Кубок России по пауэрлифтингу 

АиФ — Алтай 18 часов назад
Фото: АиФ - Алтай
Бийская спортсменка Татьяна Андреева, отсидевшая за убийство, стала победительницей Кубка России по пауэрлифтингу.
Спортсменка, которая выступала в категории до 47 кг, взяла вес 50 кг. Тренировал девушку Алексей Подзоров. С победой приехал еще один бийский спортсмен — мастер спорта международного класса Алексей Кудрявцев, который выступал в категории до 120 кг.
Напомним, о Татьяне Андреевой многие узнали после уголовного дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть 26-летнего барнаульца. Как утверждала на суде девушка, погибший пытался ее изнасиловать, защищаясь, она нанесла ножевое ранение. Суд приговорил ее к 7 годам лишения свободы, но позже приговор смягчили. Через 4 года Андреева вышла на свободу.
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