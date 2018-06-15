Полиция Турции задержала 18 человек, подозреваемых в участии в экстремистской группировке «Исламское государство»

Как сообщили турецкие СМИ, 10 человек, задержанных в Измире, подозреваются в передаче финансовых средств и вербовке людей для «Исламского государства». Пойманные в Стамбуле 8 человек непосредственно участвовали в обучении смертников и ранее ездили в район сирийского конфликта. —0—