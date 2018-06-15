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Полиция Турции задержала 18 человек, подозреваемых в участии в экстремистской группировке «Исламское государство»
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Полиция Турции задержала 18 человек, подозреваемых в участии в экстремистской группировке «Исламское государство» 

ИА Синьхуа 15 июня 2018
Стамбул, 14 июня /Синьхуа/ — Полиция Турции сегодня в городе Измир на западе Турции и в крупнейшем турецком городе Стамбул задержала 18 человек, подозреваемых в участии в экстремистской группировке «Исламское государство».
Как сообщили турецкие СМИ, 10 человек, задержанных в Измире, подозреваются в передаче финансовых средств и вербовке людей для «Исламского государства». Пойманные в Стамбуле 8 человек непосредственно участвовали в обучении смертников и ранее ездили в район сирийского конфликта. —0—
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