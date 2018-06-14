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Два приятеля в Сасове насмерть забили 46-летнего мужчину
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Два приятеля в Сасове насмерть забили 46-летнего мужчину 

АиФ Рязань 14 июня 2018
Фото: АиФ Рязань
Сасовским МСО СУ СК России по Рязанской области возбуждено уголовное дело в отношении двух местных жителей, 2000 и 2002 годов рождения, подозреваемых в причинении вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По данным следствия, в ночь на 10 июня двое пьяных несовершеннолетних, встретили родного дядю 17-летнего юноши. Вспомнив про ранее возникший между ними конфликт, последний стал избивать 46-летнего родственника. От полученных травм мужчина скончался в больнице.
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