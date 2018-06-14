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Полиция задержала жителя Ростова-на-Дону во время продажи 30 килограммов ртути
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Полиция задержала жителя Ростова-на-Дону во время продажи 30 килограммов ртути 

360tv.ru 14 июня 2018
Полиция задержала в центре Ростова‐на‐Дону 59‐летнего уроженца Абхазии в момент продажи 31 килограмма ртути. Об этом сообщил телеканалу «360» источник в правоохранительных органах.
Мужчина планировал выручить за металлический баллон с веществом 250 тысяч рублей.
Правоохранители задержали мужчину в момент передачи объекта. Следователи отправили его на экспертизу в Министерство юстиции Российской Федерации. Результаты показали, что изъятое вещество ядовитое. Им оказалась металлическая ртуть.
Подозреваемый признал свою вину. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.
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