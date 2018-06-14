Полиция задержала жителя Ростова-на-Дону во время продажи 30 килограммов ртути

Полиция задержала в центре Ростова‐на‐Дону 59‐летнего уроженца Абхазии в момент продажи 31 килограмма ртути. Об этом сообщил телеканалу «360» источник в правоохранительных органах.

Мужчина планировал выручить за металлический баллон с веществом 250 тысяч рублей.

Правоохранители задержали мужчину в момент передачи объекта. Следователи отправили его на экспертизу в Министерство юстиции Российской Федерации . Результаты показали, что изъятое вещество ядовитое. Им оказалась металлическая ртуть.

Подозреваемый признал свою вину. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.