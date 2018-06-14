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Сотрудники полиции разыскали пропавшую школьницу в Лесозаводске Приморского края
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Сотрудники полиции разыскали пропавшую школьницу в Лесозаводске Приморского края 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 14 июня 2018
В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Лесозаводский» поступило сообщение о пропавшей 15-летней девочке.
Установлено, что днем несовершеннолетняя ушла гулять и не вернулась домой ночевать. После самостоятельных поисков родители заявили в полицию о пропаже дочери.
Полицейскими были организованы мероприятия, направленные на розыск несовершеннолетней. Проверялись места сбора подростков, подъезды, чердаки и подвалы жилых домов, гаражные кооперативы, старые, заброшенные здания.
В результате проведения поисковых мероприятий пропавшая девочка была найдена в районе улицы Челюскина. Она пояснила, что бродила по заброшенным и недостроенным зданиям города.
Школьница на учете в подразделении по делам несовершеннолетних не состоит.
Установлено, что противоправных действий в отношении несовершеннолетней не совершено. Его жизнь и здоровье вне опасности.
Со школьницей и ее матерью инспекторы по делам несовершеннолетних провели профилактическую беседу.
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