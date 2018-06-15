В Рыбинске рецидивист на следующий день после освобождения убил человека

Рыбинске 53-летний мужчина на следующий день после освобождения из тюрьмы убил знакомого, сообщает пресс-служба Следственного комитета

Инцидент произошел в июне этого года. Между подозреваемым и его знакомым на почве личной неприязни вспыхнула ссора. Мужчина схватил алюминиевый чайник и несколько раз ударил по голове приятеля. После он взяла за нож.

Рецидивист не менее пяти раз ударил потерпевшего в голову и шею. От полученных повреждений мужчина скончался.

Сейчас злоумышленник находится под стражей.