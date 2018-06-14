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В Каменске-Уральском сторож в автосервисе зарубил приятеля
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В Каменске-Уральском сторож в автосервисе зарубил приятеля 

Уралинформбюро 14 июня 2018
Фото: Уралинформбюро
Суд вынес приговор рецидивисту из Каменска-Уральского, признав его виновным в убийстве. Он проведет 12 лет в колонии особого режима с последующим ограничением свободы на 2 года. Приговор вступил в силу, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
Преступление было совершено ночью 7 января 2018 года в помещении автосервиса, где подсудимый жил, исполняя обязанности сторожа и истопника. К нему в гости пришел мужчина, который иногда помогал ремонтировать машины. Приятели начали выпивать.
В разгар застолья гость начал оскорблять подсудимого. Последний дождался, когда собутыльник уснет, и зарубил его топором. Окровавленную одежду он сжег и лег спать. Разбудили злоумышленника прибывшие на место полицейские.
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