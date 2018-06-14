В Каменске-Уральском сторож в автосервисе зарубил приятеля

Преступление было совершено ночью 7 января 2018 года в помещении автосервиса, где подсудимый жил, исполняя обязанности сторожа и истопника. К нему в гости пришел мужчина, который иногда помогал ремонтировать машины. Приятели начали выпивать.

В разгар застолья гость начал оскорблять подсудимого. Последний дождался, когда собутыльник уснет, и зарубил его топором. Окровавленную одежду он сжег и лег спать. Разбудили злоумышленника прибывшие на место полицейские.