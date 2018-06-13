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У мигранта в Германии нашли много смертельного яда
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У мигранта в Германии нашли много высокотоксичного смертельного яда 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: АР
В квартире мигранта, проживающего в германском Кельне, обнаружили рицин — чрезвычайно токсичный яд растительного происхождения. Об этом пишет в среду, 13 июня, газета Koelner Stadt-Anzeiger.
29-летний выходец из Туниса был арестован вечером 12 июня. Полиция пришла к мужчине, получив данные о большом количестве отравляющих веществ, которые он заказал и после получения хранил у себя дома.
Газета указывает, что пока версию о подготовке теракта правоохранительные органы исключить не могут. Сейчас дело мужчины расследуется по статье о «серьезном акте насилия, угрожающем государству». В то же время эксперты должны проверить состав найденного вещества и точно установить, могло ли оно в имевшемся у мигранта количестве представлять какую-либо угрозу.
Изначально полиция задержала как тунисца, так и его супругу: принявшую ислам гражданку Германии. Однако женщину практически сразу отпустили. Отмечается, что у пары четверо несовершеннолетних детей.
По данным газеты, подозреваемый приехал в Германию в ноябре 2016 года. До последнего времени он не совершал преступлений и не был на примете у полиции.
Рицин — белый порошок без запаха, хорошо растворимый в воде, в шесть раз более ядовит, чем цианистый калий. Противоядия от него не существует. К ущербу для здоровья или даже летальному исходу этот яд может привести только в том случае, если попадает в организм через дыхательные пути или напрямую в кровь, а также в определенной концентрации.
Ранее в июне сообщалось о мигранте из Ирака, который сознался в изнасиловании и убийстве 14-летней девочки-еврейки в Германии. Молодой человек совершил преступление в мае, труп девочки нашли через две недели, 6 июня. Подозреваемый к этому времени смог вместе с семьей сбежать на родину по билетам на другие имена. Там его арестовали местные силовики.
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