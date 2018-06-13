Убийцу друга Деда Хасана спрятали в женском СИЗО от мстителей

Вора в законе Хаджибабу Талыбханлы, известного в криминальных кругах как Хаджи Бейлаганский, поместили в единственный женский изолятор Москвы , чтобы обезопасить от возможных нападений. Об этом в среду, 13 июня, «Ленте.ру» сообщила редактор информационного агентства (ИА) «Прайм Крайм» Виктория Гефтер.

«С одной стороны, это делается для того, чтобы не обострять оперативную обстановку — противоречия в арестантской среде по поводу статуса Хаджи Бейлаганского обязательно возникнут в любом СИЗО, кроме женского. С другой — это мера его личной безопасности. Угроза его жизни и здоровью сейчас чрезвычайно велика», — сказала Гефтер.

О том, что криминальный авторитет оказался в СИЗО №6 — единственном женском изоляторе Москвы на Шоссейной улице (район Печатники, ЮВАО) — стало известно ранее 13 июня. В 2016 году сообщалось, что изолятор в среде арестованных нередко называют «СИЗО 666» из-за суровых условий содержания.

1 июня стало известно, что 36-летний Хаджи Бейлаганский был задержан в ресторане «Белый дом» сотрудниками московского уголовного розыска. Само задержание прошло 31 мая.