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Житель Владимира прятал тело убитого приятеля в шкафу
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Житель Владимира прятал тело убитого приятеля в шкафу 

АиФ Владимир 14 июня 2018
Фото: АиФ Владимир
В марте этого года житель Владимира убил приятеля и спрятал его тело в шкафу, сообщают в пресс-службе Следственного комитета.
В полицию обратился женщина и рассказала о пропаже родного брата. Правоохранители установили, что 52-летний мужчина вместе с гостями распивал алкоголь у себя дома. С целью продолжить веселье он пошел в квартиру одного из приятелей. В ходе застолья между ним и 27-летний хозяином вспыхнул конфликт. Подозреваемый до смерти избил владимирца.
Злоумышленник решил никому не говорить о случившемся. Сначала он спрятал тело в шкафу. Позднее мужчина перенес труп в гараж, а после — оставил в лесополосе. Полицейские обнаружили тело.
8 июня они задержали подозреваемого. Сейчас он находится под стражей.
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