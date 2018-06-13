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Забивший приятеля на дне рождения екатеринбуржец сел на 11 лет
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Забивший приятеля на дне рождения екатеринбуржец сел на 11 лет 

Уралинформбюро 13 июня 2018
Фото: Уралинформбюро
25-летнего жителя Екатеринбурга признали виновным в избиении знакомого до смерти. Он проведет 11 лет в колонии строгого режима. Приговор вступил в силу, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
Преступление было совершено 26 марта 2017 году у одного из домов на улице Новгородцевой. Компания молодых людей праздновала день рождения одного из них. В разгар застолья осуждений и его 17-летний приятель повздорили с одним из гостей и избили его. Потерпевший скончался спустя некоторое время.
Следует отметить, что несовершеннолетний сообщник подсудимого был признан невменяемым. Его отправили на лечение в психбольницу.
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