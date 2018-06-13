Забивший приятеля на дне рождения екатеринбуржец сел на 11 лет

Преступление было совершено 26 марта 2017 году у одного из домов на улице Новгородцевой. Компания молодых людей праздновала день рождения одного из них. В разгар застолья осуждений и его 17-летний приятель повздорили с одним из гостей и избили его. Потерпевший скончался спустя некоторое время.

Следует отметить, что несовершеннолетний сообщник подсудимого был признан невменяемым. Его отправили на лечение в психбольницу.