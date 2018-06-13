В воронежской полиции появился третий генерал 

Указом президента звание получил начальник полиции Вячеслав Кузнецов.
В рядах воронежской полиции появился третий генерал. Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерал-майора замглавы регионального управления МВД Вячеславу Кузнецову. По информации «Вести-Воронеж», документ был утверждён в понедельник, 11 июня. 55-летний Вячеслав Кузнецов начал работу в органах внутренних дел ещё в 1984 году в Москве. В начале нулевых его назначили замначальника отдела оперативно-разыскного бюро ГУ МВД России. После чего в разное время он возглавлял ещё несколько подразделений. В Воронежской области Вячеслав Кузнецов начал работу в 2016 году, когда его назначили заместителем начальника регионального управления МВД.