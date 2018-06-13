Ещё
В воронежской полиции появился третий генерал
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В воронежской полиции появился третий генерал 

Вести Воронеж 13 июня 2018
Фото: Вести Воронеж
Указом президента звание получил начальник полиции Вячеслав Кузнецов.
В рядах воронежской полиции появился третий генерал. Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерал-майора замглавы регионального управления МВД Вячеславу Кузнецову. По информации «Вести-Воронеж», документ был утверждён в понедельник, 11 июня. 55-летний Вячеслав Кузнецов начал работу в органах внутренних дел ещё в 1984 году в Москве. В начале нулевых его назначили замначальника отдела оперативно-разыскного бюро ГУ МВД России. После чего в разное время он возглавлял ещё несколько подразделений. В Воронежской области Вячеслав Кузнецов начал работу в 2016 году, когда его назначили заместителем начальника регионального управления МВД.
Вести Воронеж: последние новости
Воронежские следователи просят о помощи в поисках пропавшего 45-летнего мужчины В Воронежской области торговца наркотиками отправили в тюрьму на 12,5 лет В Воронежской области вечно пьяный водитель отправится в колонию
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пенсионную реформу могут пересмотреть600
Малахов привел Пугачеву в бешенство138
Малахов одной фразой заткнул неадекватную телезвезду1
Первый арест по «российскому делу» в США8
Сафронов шокировал подробностями болезни Говорухина6
Видео
00:50
Ил-76 МЧС сбросил тонны воды на полицейских
Происшествия
01:20
Медведев решился на повышение НДС
Экономика
02:04
Пока вы спали: Черноморский флот приведен в полную боеготовность
Общество
04:44
Матвиенко сообщила, за счет кого повысят НДС
Экономика
01:10
Юноша публично оголился перед Тимошенко
Политика
08:08
Разрисованную близняшку так и норовили потрогать
Общество
01:10
Мужчина с цветами разделся перед Тимошенко
В мире Украина
01:00
Билан признался в борьбе с тяжелой болезнью
Шоу-бизнес
00:25
Трагедия в Новокузнецке: убийство и захват заложников
Происшествия Пожары
04:08
Как банки «выставляют на деньги»
Экономика Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение