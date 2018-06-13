Риелтор украла более 1,5 миллиона рублей в Башкирии

республике Башкортостан Ишимбайский городской суд оштрафовал на 600 тысяч рублей и приговорил к трехлетнему сроку местную жительницу за мошенничество в сфере недвижимости. Она присвоила свыше полутора миллиона рублей, занимаясь риелтерской деятельностью. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa.

Осужденная присвоила 660 тысяч рублей, уговорив клиентов нотариально заверить доверенность на ее имя для продажи недвижимости на своих условиях. После успешных сделок часть средств шло к ней в карман.

Кроме этого, она похитила 867 667 рублей материнского капитала, дав обещание потерпевшей оформить денежный займ в микрофинансовой организации.

Женщина не признала свою вину. Суд отсрочил наказание до того момента, как ее дочери исполнится 14 лет.