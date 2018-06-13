«Ночной демон»: как ловили первого в СССР сексуального маньяка

История «Ночного демона» — первого в СССР сексуального маньяка

Как отмечают криминалисты, преступления, которые совершают сексуальные маньяки, имеют в своей основе глубокие психические расстройства личности.

Нормальный человек ни при каких обстоятельствах не может совершать такие действия. Поэтому любого серийного убийцу-маньяка можно считать психопатом, даже если у него нет психиатрического диагноза. Житель Днепропетровска Александр Берлизов стал своего рода предшественником Чикатило, и первым в СССР преступником, которого официально признали сексуальным маньяком.

В начале 1972 года в городе Днепропетровске стали происходить многочисленные нападения на молодых женщин. Неизвестный преступник действовал только в ночное время. Он выслеживал своих жертв в укромных местах, затем наносил им сильные удары по голове кулаком или душил, после чего насиловал. Осуществив свой преступный замысел, насильник оставлял женщин в покое. Убивал жертв он только в том случае, если они приходили в себя во время изнасилования и видели его лицо.

Никаких явных следов маньяк не оставлял, чем поставил в тупик лучших сыщиков города. В то время в Советском Союзе еще были слабо развиты химические и биологические виды криминалистической экспертизы, и следователи даже примерно не могли нарисовать портрет преступника, определить его возраст и род занятий.

В связи с этим задействовали традиционные методы оперативной работы. Проверили по учетам всех лиц, ранее совершавших преступления на сексуальной почве и ранее судимых. Серьезно занялись бродягами и лицами без определенного места жительства.

В Днепропетровск были стянуты 3 тысячи сотрудников милиции из ближайших областей Украинской ССР. Они методично прочесали все подозрительные места, где мог укрываться маньяк, в том числе чердаки, подвалы, пустующие дома и дачи. По ночам в городе дежурили усиленные наряды милиции и оперативники уголовного розыска в штатском.

Маньяк почувствовал возросшую активность правоохранительных органов и перестал совершать преступления. Однако как только милицейское подкрепление ушло из города, в ту же ночь преступник изнасиловал новую жертву.

В городе началась паника. Молодые женщины боялись выходить на улицу вечером. В связи с этим партийное руководство Днепропетровска временно отменило вторую и третью заводские смены для всех работающих женщин. Теперь они могли работать только днем, а домой возвращались засветло, в сопровождении родственников или сослуживцев. Но долго так продолжаться не могло.

Республиканское руководство требовало в кратчайшие сроки найти дерзкого маньяка, который третировал огромный город. Заместитель министра внутренних дел УССР Бондаренко лично прибыл в Днепропетровск и руководил действиями местной милиции.

Поиск маньяка по фотороботу

Вскоре сотрудникам милиции повезло. У них появилась свидетельница, которая притворилась мертвой во время изнасилования и запомнила внешность маньяка. Правда, грамотный фоторобот она составить не смогла. Но уверенно заявила, что обязательно узнает его, если увидит в живую. Заместитель начальника УВД Днепропетровска Токарь, а также несколько оперативников в течение месяца ходили со свидетельницей по разным общественным местам, кинотеатрам, магазинам и рынкам, чтобы женщина смогла опознать преступника в толпе.

И однажды свидетельница действительно узнала насильника. Это случилось во время поездки в трамвае. Однако тот на ходу выпрыгнул из вагона, и задержать его не удалось. Единственное, что смогли сотрудники уголовного розыска, так это ближе рассмотреть преступника и составить его точный фоторобот.

Размноженные фото маньяка разослали по всем службам и отделениям милиции, передали участковым инспекторам. Один из участковых сообщил в уголовный розыск, что знает человека, похожего на изображенного на фотороботе.

Подозреваемым оказался некий Александр Берлизов, работавший на заводе «Южмаш». Однако на роль серийного убийцы и сексуального маньяка он как-то не тянул. Более того, по всем документам и характеристикам являлся добропорядочным советским гражданином.

В некоторых постперестроечных публикациях и телефильмах утверждалось, что Александр Берлизов являлся освобожденным секретарем комсомольской организации завода «Южмаш», работающей на правах райкома. Но это не совсем так.

В 1972 году Берлизову исполнилось всего 20 лет, и никто не назначил бы его на столь высокий и ответственный пост. На самом деле преступник возглавлял комсомольскую организацию одного из цехов завода. По бумагам он числился электромонтажником, а по факту занимался освобожденной комсомольской работой. Такая практика существовала на многих крупных предприятиях Советского Союза.

Общественной работой Александр Берлизов увлекся, еще обучаясь в ПТУ, и это оценили, когда он пришел работать на производство. Он активно участвовал в деятельности заводского комсомольского оперативного отряда, который помогал милиции ловить… его же самого.

Правда, быть в курсе всех милицейских планов и оперативных разработок, как утверждалось позже в некоторых газетных публикациях, юный комсомолец, разумеется, не мог — не тот уровень. Но какую-то информацию о поисках «Ночного демона» (как прозвали маньяка опера), безусловно, имел.

Увлекаясь криминалистикой и будучи немного знаком с оперативной практикой милиции, Александр Берлизов не оставлял следов на телах своих жертв. Он тщательно уничтожал улики, не оставлял на месте преступления окурков, затаптывал следы, вытирал следы спермы.

Трудное расследование

Таким образом, прямые улики, изобличающие преступника, отсутствовали. В наличии имелись только путаные показания жертвы и фоторобот, составленный совместными усилиями свидетельницы и сотрудников милиции. Поэтому прокурор области дать санкцию на арест Берлизова категорически отказался. Он заявил сотрудникам уголовного розыска, что «Южмаш» — сугубо секретный объект, где работают проверенные люди, а активный комсомольский лидер вообще не может быть преступником.

Действительно, завод «Южмаш» являлся крупнейшим предприятием военно-промышленного комплекса не только на Украине , но и во всем Советском Союзе. Там производились уникальные ракеты «Молодец» для боевого железнодорожного ракетного комплекса, стоявшего на вооружении РВСН СССР, космическая ракета-носитель «Зенит» и ракета-носитель «Циклон», космические спутники, ракетные двигатели и еще много чего особенного и секретного.

Самый обычный рабочий, занятый на таком специфическом производстве, не только обладал высочайшей квалификацией, но и проходил тщательную проверку в соответствующих органах. Плюс ко всему обвинение работника «Южмаша» в таком гнусном и резонансном преступлении бросало тень на весь коллектив прославленного предприятия. Поэтому сотрудникам уголовного розыска пришлось действовать крайне осторожно.

Они установили за подозреваемым постоянное наружное наблюдение, а затем провели обыск в доме у родителей Берлизова, которые проживали в Ставропольском крае . Там, в небольшом тайнике, были обнаружены вещи, которые насильник забирал у своих жертв. Маньяк всегда брал на память какой-нибудь «сувенир» — расческу, зеркапьце, губную помаду, сумочку или нижнее белье жертвы.

Изъятые женские вещи послужили надежными вещественными доказательствами. Александр Берлизов был арестован. Во время допросов он вел себя очень сосредоточенно, имел готовые ответы на все вопросы следователя, был очень рационален и благоразумен. Таким образом, тип маньяков, излюбленный режиссерами различных триллеров и фильмов ужасов, был разбит вдребезги. Оказалось, что бывают и такие преступники-сексуалы — тихие, скромные, ничем не примечательные законопослушные граждане, хорошо адаптированные в социуме.

Судебно-медицинская экспертиза признала Александра Берлизова лицом вменяемым, но страдающим половой психопатией. По приговору суда за совершенные 9 убийств и 42 изнасилования днепровский маньяк был приговорен к высшей мере наказания и расстрелян в 1972 году. Правда, некоторых криминалистов смущает большое количество изнасилований, вмененных подсудимому. Совершить их в столь короткий срок — это надо было очень постараться. Очень вероятно, что часть нераскрытых изнасилований ему приписали «до кучи».

Но серию совершенных сексуальных преступлений и убийств суд счел доказанной. Это был первый случай в уголовной практике СССР, когда подсудимый был признан серийным насильником-убийцей и получил за это самое суровое наказание.