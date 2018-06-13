МВД Азербайджана и России провели совместную спецоперацию на границе

БАКУ , 13 июня. / ТАСС /. Правоохранительные органы Азербайджана России задержали более 40 человек, объявленных в розыск за различные преступления, в рамках проведенной 4-10 июня операции на границе двух стран.

Об этом сообщила в среду пресс-служба МВД Азербайджана.

"В результате мер, которые охватывали приграничные регионы Республики Дагестан РФ и Гусарский, Губинский, Хачмазский, Загатальский, Шекинский, Балакенский, Габалинский, Гахский и Огузский районы Азербайджана, задержаны 42 человека, находящиеся в розыске за совершение различных преступлений, в том числе 11 человек, объявленных в розыск Россией, найдены четыре человека, считавшиеся пропавшими без вести", — говорится в сообщении. Кроме того, задержаны 54 человека, имевших долги перед государством.

По данным МВД, в ходе операции обнаружены и изъяты незаконно хранившееся оружие и боеприпасы, в том числи девять единиц автоматического оружия, один пулемет, шесть пистолетов, 69 ружей, 36 гранат, около 6 тыс. патронов различного калибра.

Выявлены также 19 фактов, связанных с наркотиками, уничтожено более 13 тыс. 600 кустов конопли общим весом 3 тонны. «Кроме того, в ходе мероприятий обеспечено раскрытие 15 различных преступлений, совершенных на территории приграничных районов Азербайджана», — подчеркивается в сообщении.

Операция проводилась в соответствии с договоренностью, достигнутой между министерствами внутренних дел двух стран. Основной ею целью было «выполнение комплексных организационно-практических мероприятий по обезвреживанию транснациональных организованных преступных групп и членов террористических организаций, установлению и пресечению каналов поступления оружия, взрывчатых веществ и устройств, наркотиков».