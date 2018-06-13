Челябинец «заминировал» самолет в аэропорту Анапы

31-летний житель Челябинска «заминировал» самолет в аэропорту Анапы . Возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, совершенное в отношении социально-значимых объектов из хулиганских побуждений».

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры, инцидент произошел 5 июня. В службу организации перевозок ОАО «Аэропорт Анапа» поступил телефонный звонок. Незнакомый мужчина угрожал взорвать стоящий на взлетно-посадочной полосе самолет.

Вскоре личность звонившего была установлена. Он признал вину, объяснив, что с его стороны это было хулигантством. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.