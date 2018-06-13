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Челябинец «заминировал» самолет в аэропорту Анапы
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Челябинец «заминировал» самолет в аэропорту Анапы 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
31-летний житель Челябинска «заминировал» самолет в аэропорту Анапы. Возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, совершенное в отношении социально-значимых объектов из хулиганских побуждений».
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры, инцидент произошел 5 июня. В службу организации перевозок ОАО «Аэропорт Анапа» поступил телефонный звонок. Незнакомый мужчина угрожал взорвать стоящий на взлетно-посадочной полосе самолет.
Вскоре личность звонившего была установлена. Он признал вину, объяснив, что с его стороны это было хулигантством. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.
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