В Новосибирске маленькие дети выпадают из окон

Новосибирске остро стоит проблема падений малолетних детей из окон квартир многоэтажных домов. В 2017 году в Новосибирске зафиксировано 17 таких случаев, в 2016 году — 12. Чаще всего дети выпали в открытые окна, в том числе — оборудованные антимоскитной сеткой. Иногда дети самостоятельно открывали окна.

В этом году в Новосибирске дети выпадали из окон уже два раза. В Ленинском районе из квартиры на 4 этаже выпал полуторагодовалый мальчик: он сам открыл окно. А в Кировском районе с высоты второго этажа упала девочка в возрасте 2,5 лет. Оба ребенка попали в больницу с тяжелыми травмами.

Чаще всего падение происходит, когда взрослые находятся в соседней комнате. Опасность представляют открытые для проветривания окна, антимоскитные сетки, которые не выдерживают веса даже маленького ребенка, а также предметы мебели, придвинутые непосредственно к окнам.

России. Сотрудники полиции обращаются к родителям малолетних детей с просьбой быть бдительными, прежде всего — в летний сезон, потому что пик происшествий приходится именно на это время года. В «зоне риска» — дети в возрасте от года до шести лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД