Убийца-мигрант передумал признаваться в изнасиловании

Убийца-мигрант в ФРГ передумал признаваться в изнасиловании

Сознавшийся в убийстве 14-летней Сюзанны Фельдман и возвращенный из Ирака беженец Али Башар помещен в немецкую тюрьму. Однако если на допросе в Ираке он признавал факт изнасилования, то начал вдруг отпираться. Между тем в Германии разрастается скандал вокруг разгильдяйства пограничников, позволивших заподозренному в убийстве Башару и всей его семье пару недель назад без проблем сбежать из ФРГ.

В Германии набирает обороты скандал вокруг убийства 14-летней Сюзанны Марии Фельдман, которая принадлежала к еврейской семье выходцев из бывшего Советского Союза, а именно — из Молдавии . Ее предполагаемый убийца, 20-летний беженец курдского происхождения из Ирака Али Башар уже сознался в убийстве Фельдман, был наконец помещен в следственный изолятор Висбадене , сообщила в понедельник Deutsche Welle

По данным немецкой полиции, на допросе Башар признался в убийстве девочки, однако отрицает обвинения в изнасиловании. По его версии, он решился на убийство после того, как девочка получила травмы лица в результате падения, и Башар испугался, что она обратится в полицию.

Стоит отметить, что история гибели Сюзанны в эти дни оказалась в центре внимания немецких телеканалов и канцлеру Ангеле Меркель уже приходится лично отвечать на вопросы по этому поводу. Такое происходит нечасто. Как рассказывала в прошлом месяце газете ВЗГЛЯД активистка из движения «120 децебел» («Дочери Европы») Алина Мораэс, нападениям или домогательствам мигрантов немки после 2015 года подвергаются регулярно, однако пресса обычно замалчивает такие случаи.

Напомним, жившая в Майнце 14-летняя Сюзанна была объявлена в розыск 22 мая. Днем она была с друзьями в соседнем Висбадене и вечером не вернулась домой. 6 июня тело школьницы со следами изнасилования нашли в яме возле железнодорожной насыпи в соседнем округе Висбаден Эрбенхайм. Причиной смерти стало удушение. Фельдман была зарегистрирована в Facebook, однако последние ее сообщения датированы 2015 годом. После ее гибели администрация сети закрыла страницу для комментариев.

По версии следствия, Сюзанна отнюдь не была случайной жертвой. Иракец мог ее знать лично, поскольку Сюзанна была знакома с его братом. Изначально, кроме Башара, в причастности к преступлению подозревали другого беженца — 35-летнего выходца из Турции , который был задержан полицией, но позднее отпущен. Сам Башар с семьей (всего восемь человек) в начале июня спешно покинул Германию, когда понял, что полиция напала на его след.

Курдская семья Башаров ранее жила в Эрбиле, столице иракского Курдистана. Три года назад так называемой тропой мигрантов через Турцию и Грецию она добралась до Германии и с весны 2016 жила в общежитии для беженцев в Висбадене.

В 2016 году Али Башару отказали в получении статуса беженца, но он опротестовал это решение в суде. На время суда ему было разрешено пребывание в ФРГ. Он несколько раз попадал в поле зрения немецкой полиции, в частности, за оскорбление полицейского, участие в драках, попытки ограбления, причем с применением ножа. Однако ему все сходило с рук. В марте его заподозрили в изнасиловании 11-летней девочки, но доказательств для ареста не хватило.

Кроме того, в подоплеке нападения может оказаться еще и антисемитские мотивы. — Как пишет пресса, проживающий в том же общежитии 13-летний беженец сообщил полиции о том, что Башар сам хвастал тем, как «изнасиловал и убил еврейку».

Когда запахло жареным, Башары сбежали в Ирак, в свой город Эрбиль , но не пешком, как три года назад, а уже на самолете. Стоит отметить, что и три года назад авиасообщение Эрбиля с городами Германии не прерывалось, однако Башары тогда предпочли несколько недель идти пешком через Турцию, — видимо, чтобы больше соответствовать образу гонимых беженцев.

На этот раз Башары купили авиабилеты в Эрбиль и попытались улететь из Дюссельдорфа с пересадкой в Стамбуле

У рядовых немцев и даже у прессы возникло много вопросов к властям по поводу того, как подозреваемому удалось так легко покинуть Германию, хотя Али Башар в любом случае оставался подозреваемым по первому делу 11-летней девочки.

Выяснилось, что имена на авиабилетах отличались от тех, что стояли на документах о пребывании в Германии. У иракцев были так называемые паспорта-пропуска на арабском языке с фотографиями, которое выдает посольство Ирака. В аэропорту Дюссельдорфа служащие, по данным следствия, почему-то проверили только их фотографии, а не имена и фамилии, и не заметили разночтения в бумагах и спокойно пропустили убийцу. Пропустили его на рейс в Эрбиль и при пересадке в Стамбуле.

Как уже писала газета ВЗГЛЯД, молодой человек был пойман уже на родине — курдскими силовиками по запросу Германии. Башар теперь утверждает, что бежал, чтобы повидать тяжело больного отца перед тем, как сесть в тюрьму.

Отметим, что еще на допросе в Курдистане сразу после задержания Али Башар сознался не только в убийстве, но и в изнасиловании Сюзанны Фельдман. Об этом говорил глава полиции курдского города Дахук Тарик Ахмед.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель уже выступила по ТВ по этому поводу, потребовав соразмерного наказания для убийцы. По ее словам, смерть девочки глубоко потрясла ее лично и всю Германию.

«Мы можем жить вместе, если все будем придерживаться законов», —

подчеркнула Меркель. Канцлер не изменила позиции по проблеме беженцев, призвав Европу выработать общую стратегию. Она повторила, что не сомневается в правильности своего решения 2015 года о массовом приеме беженцев.

Лидер парламентской фракции партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель уверена, что доля ответственности за преступление лежит на Меркель, поэтому правительство должно уйти в отставку. По ее словам, Сюзанна стала новой «жертвой ханжеской и эгоистической политики открытых дверей».