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Около 30 рейсов отменили и задержали в аэропортах Московского региона во вторник
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Около 30 рейсов отменили и задержали в аэропортах Московского региона во вторник 

РИАМО 50 минут назад
В московских аэропортах «Шереметьево», «Домодедово», «Внуково» днем во вторник отменили и задержали почти 30 рейсов, по данным сервиса «Яндекс. Расписания».
Так, во «Внукове» три рейса задержали, два отметили. В «Домодедове» задержаны 13 рейсов. В «Шереметьеве» задержали девять рейсов.
В подмосковном аэропорту «Жуковский» отмененных и задержанных рейсов нет.
Ранее москвичей и жителей Подмосковья предупредили о грозе и сильном ветре: в Московском регионе во второй половине дня и вечером во вторник ожидается гроза с порывами ветра до 22 метров в секунду.
В Подмосковье и Москве объявили «желтый» уровень опасности из-за грозы и сильного ветра утром и в течение дня во вторник.
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