Около 30 рейсов отменили и задержали в аэропортах Московского региона во вторник

«Домодедово», В московских аэропортах «Шереметьево» «Внуково» днем во вторник отменили и задержали почти 30 рейсов, по данным сервиса «Яндекс. Расписания».

Так, во «Внукове» три рейса задержали, два отметили. В «Домодедове» задержаны 13 рейсов. В «Шереметьеве» задержали девять рейсов.

В подмосковном аэропорту «Жуковский» отмененных и задержанных рейсов нет.

Ранее москвичей и жителей Подмосковья предупредили о грозе и сильном ветре: в Московском регионе во второй половине дня и вечером во вторник ожидается гроза с порывами ветра до 22 метров в секунду.