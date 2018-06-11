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Около 30 рейсов отменили и задержали в аэропортах Московского региона в понедельник
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Около 30 рейсов отменили и задержали в аэропортах Московского региона в понедельник 

РИАМО 1 час назад
В московских аэропортах «Шереметьево», «Домодедово», «Внуково» и в подмосковном «Жуковском» днем в понедельник отменили и задержали почти 30 рейсов, по данным сервиса «Яндекс. Расписания».
Так, во «Внукове» три рейса задержали, два отметили. В «Домодедове» задержаны девять рейсов. В «Шереметьеве» задержали 13 рейсов.
В подмосковном аэропорту «Жуковский» отменен один рейс, задержанных нет.
В Московском регионе в понедельник наблюдается переменная облачность, воздух прогрелся до плюс 20 градусов. Ранее в некоторых районах столицы прошел кратковременный дождь.
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