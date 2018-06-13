Более 300 таксистов наказали за нарушения в аэропортах «Шереметьево» и «Домодедово»

«За две недели, в период с 26 мая по 9 июня, в аэропортах «Шереметьево и „Домодедово“ управление регионального административно-территориального контроля министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области выявило более 300 нарушений, совершенных водителями такси и „зазывалами“», — говорится в сообщении.

По словам замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Анны Кротовой, к административной ответственности привлечены 199 таксистов и вынесены протоколы об административных правонарушениях в отношении 82 «зазывал» за нарушение требований перевозки и новых правил поведения в аэровокзальных комплексах. Также 28 водителей оштрафованы за отсутствие атрибутики на автомобилях такси.

«Для повышения комфорта и обеспечения безопасности пассажиров Минтранс Московской области проводит системную работу по приведению такси в соответствие с требованиями законодательства. Наведение порядка в аэропортах позволит нам достойно встретить гостей и болельщиков, пребывающих на чемпионат мира по футболу», — отметила Кротова.

Она добавила, что такси проверяют на соблюдение необходимой атрибутики, правил перевозок пассажиров и багажа легковым такси, а также на соблюдение новых правил поведения в аэровокзальных комплексах региона, в соответствии с которыми запрещается навязывать услуги пассажирам, в том числе и услуги такси.

За нарушение обязательных требований действующего законодательства в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси в отношении 199 водителей вынесены постановления на общую сумму более 500 тысяч рублей. Среди нарушений было выявлено отсутствие информации о водителе и организации в салоне такси, невыдача пассажиру чека или квитанции, отсутствие цветографической схемы такси и/или опознавательного фонаря, нарушение требований о проведении медосмотров и предрейсового контроля технического состояния автомобиля.

Более тысячи транспортных средств областных перевозчиков проверено на соблюдение атрибутики — «шашечек», цветовых полос и оранжевого фонаря. Из них оштрафовано 28 водителей и выдано 41 предписание об устранении нарушений, в случае неисполнения которых, разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси будут приостановлены.

Кроме того, в ходе инспекции в аэропортах обнаружено 82 «зазывалы», навязывавших услуги такси. На всех составлены протоколы об административных правонарушениях.