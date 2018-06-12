Следователи проводят проверку после гибели туристов на реке Китой

Инцидент произошел утром в понедельник, 11 июня. Лодка с четырьмя туристами на борту перевернулась при прохождении порогов. По данным СК, один из находившихся на судне сплавщиков самостоятельно выбрался на берег, трое пропали. Позднее были найдены тела двух пропавших — мужчины и женщины. Как писали СМИ, их обнаружили родственники, обследовавшие место ЧП на частном вертолете Robinson.

По результатам доследственной проверки примут процессуальное решение, сообщили в СК.