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Взрыв произошел в столице Афганистана, есть жертвы
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Взрыв произошел в столице Афганистана, есть жертвы 

Российская Газета 1 час назад
По меньшей мере 12 человек погибли в результате атаки террориста-смертника в столице Афганистана Кабуле. Об этом сообщили в понедельник местные правоохранительные органы.
Как передает телеканал 1TV со ссылкой на их данные, взрыв произошел примерно в 13:00 по местному времени у входа в Министерство реабилитации и развития сельских районов, когда сотрудники покидали здание. По его данным, еще по меньшей мере 31 человек получил ранения в результате нападения.
При этом телеканал TOLO News сообщает о 13 погибших в инциденте.
Как добавляет агентство Reuters, террористическая группировка ИГ ("Исламское государство", запрещена в РФ) уже взяла на себя ответственность за произошедшее.
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