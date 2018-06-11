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В Тбилиси задержаны трое участников акции протеста
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В Тбилиси задержаны трое участников акции протеста 

Говорит Москва 3 часа назад
Активисты рассказали журналистам, что три человека были задержаны сразу после того, как вышли за пределы территории парламента.
Глава столичной полиции Темур Купатадзе подтвердил задержание, отметив, что полиция обеспечивает порядок. Сейчас на проспекте Руставели частично восстановлено автомобильное движение, там остаются три палатки с активистами.
Накануне в Тбилиси возобновилась акция протеста по делу убитых в декабре прошлого года двух подростков.
Напомним, в ходе драки школьников из-за множественных ножевых ранений скончались двое 16-летних молодых людей. Родственников погибших не устроили судебные приговоры обвиняемых, они считают, что расследование необъективно.
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