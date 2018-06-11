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В Тбилиси задержали одного из организаторов акций протеста
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В Тбилиси задержали одного из организаторов акций протеста 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Интернет
Сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали в центре Тбилиси трех участников акций протеста, которые начались в столице страны 31 мая, один из задержанных оказался организатором и ведущим протестных митингов, передает РИА «Новости».
"Задержали трех участников акции сразу же после того, как они вышли за пределы территории парламента", — сказал один из участников акции протеста.
Руководитель патрульной полиции Тбилиси Темур Купатадзе подтвердил задержание Звиада Куправы и подчеркнул, что «полиция обеспечивает порядок, и не важно, кто будет нарушителем закона».
Ранее сообщалось, что перед зданием парламента в Тбилиси возобновилась акция протеста, участники которой требуют «восстановления справедливости» в деле об убийстве 16-летнего подростка в декабре 2017 года.
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