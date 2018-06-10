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В квартире на юго-востоке Москвы нашли тела двух мужчин
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В квартире на юго-востоке Москвы нашли тела двух мужчин 

Газета.Ru 17 часов назад
В районе Печатники в квартире жилого дома обнаружены тела двух мужчин, передает агентство «Москва» сообщение источника в правоохранительных органах.
"На кухне квартиры в д. 23 на ул. Полбина обнаружены тела двух мужчин", — сказал источник.
Он отметил, что тела имеют признаки насильственной смерти. Также источник рассказал, что в данный момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что мужчина ударил ножом 11-летнюю девочку. Полиция произвела арест подозреваемого, он признал свою вину. Суд постановил арестовать подозреваемого на два месяца.
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