Семь человек пострадали при стрельбе в Лос-Анджелесе 

Пять мужчин и две женщины госпитализированы.
Стрельба произошла в Северном Голливуде. В результате происшествия пострадали семь человек.
— Пожарная служба Лос-Анджелеса прибыла на место стрельбы … У пяти человек огнестрельные ранения, у еще двух ранения другого характера, — уточнили в пожарной службе Лос— Анджелеса.
В ведомстве добавили, что пять мужчин и две женщины госпитализированы.
Издание BNL пишет о 10 раненых.
Стрельба произошла примерно в 1:00 по местному времени (11:00 по московскому времени) во время вечеринки в одном из частных домов, передает телеканал NBC.