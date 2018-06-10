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Семь человек пострадали при стрельбе в Лос-Анджелесе
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Семь человек пострадали при стрельбе в Лос-Анджелесе 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Пять мужчин и две женщины госпитализированы.
Стрельба произошла в Северном Голливуде. В результате происшествия пострадали семь человек.
— Пожарная служба Лос-Анджелеса прибыла на место стрельбы … У пяти человек огнестрельные ранения, у еще двух ранения другого характера, — уточнили в пожарной службе Лос— Анджелеса.
В ведомстве добавили, что пять мужчин и две женщины госпитализированы.
Издание BNL пишет о 10 раненых.
Стрельба произошла примерно в 1:00 по местному времени (11:00 по московскому времени) во время вечеринки в одном из частных домов, передает телеканал NBC.
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