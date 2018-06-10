Семь человек пострадали при стрельбе в Лос-Анджелесе

Пять мужчин и две женщины госпитализированы.

Стрельба произошла в Северном Голливуде. В результате происшествия пострадали семь человек.

— Пожарная служба Лос-Анджелеса прибыла на место стрельбы … У пяти человек огнестрельные ранения, у еще двух ранения другого характера, — уточнили в пожарной службе Лос— Анджелеса.

В ведомстве добавили, что пять мужчин и две женщины госпитализированы.

Издание BNL пишет о 10 раненых.