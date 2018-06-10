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МВД Грузии занялось поиском напавших на российских парапланелистов
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МВД Грузии занялось поиском напавших на российских парапланелистов 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
МВД Грузии проводит «интенсивные следственные действия» для установления лиц, которые в Казбегском районе избили российских парапланелистов Сергея Дементьева и Федора Челышева, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Грузии.
Как отмечает ведомство, Челышев находится на лечении в Тбилиси, опасности для его жизни нет.
Дело возбуждено по статья «Насилие», которая предусматривает до шести лет лишения свободы, и «Порча имущества» (до семи лет заключения).
Также расследуется конфликт между украинскими и грузинскими парапланелистами в этом же районе. Подтверждено нанесение грузинскими парапланелистами украинцам словесных и физических оскорблений. Дело ведется по статье «Насилие». Проводятся соответствующие экспертизы.
Предположительно конфликт возник из-за разделения сфер ведения данного бизнеса.
Ранее Челышев рассказал о деталях инцидента газете ВЗГЛЯД.
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