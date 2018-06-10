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Стрельба произошла в Беслане, есть жертвы
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Стрельба произошла в Беслане, есть жертвы 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
В результате стрельбы в Беслане убиты два брата, сообщил источник.
Огонь открыли из проезжающей машины, передает «Интерфакс».
«В результате стрельбы в Беслане погибли двое жителей, являющиеся родными братьями», — сообщил источник ТАСС.
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