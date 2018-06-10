Стрельба произошла в Беслане, есть жертвы

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Выходец из Чечни обвинен в терроризме во Франции

Задержан подозреваемый в нападении на девочку в Москве

Заподозренного в получении взятки чиновника из Подмосковья отправили в СИЗО