В Баку военный ранил сослуживца 

Один из военнослужащих на территории исправительного учреждении в Баку выстрелил в сослуживца из служебного оружия. Инцидент произошел в исправительном учреждении №7 пенитенциарной службы Минюста, расположенном в Хатаинском районе азербайджанской столицы.
Раненного Илькина Тариэльзаде, получившего легкое ранение, срочно госпитализировали. По факту случившегося военная прокуратура возбудила уголовное дело, ведется расследование, сообщает азербайджанское агентство АПА со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам начальника отдела по связям с общественностью пенитенциарной службы Минюста Азербайджана Мехмана Садыгова, трагедия произошла по неосторожности.