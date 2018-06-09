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В Баку военный ранил сослуживца
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В Баку военный ранил сослуживца 

News.ru 1 час назад
Один из военнослужащих на территории исправительного учреждении в Баку выстрелил в сослуживца из служебного оружия. Инцидент произошел в исправительном учреждении №7 пенитенциарной службы Минюста, расположенном в Хатаинском районе азербайджанской столицы.
Раненного Илькина Тариэльзаде, получившего легкое ранение, срочно госпитализировали. По факту случившегося военная прокуратура возбудила уголовное дело, ведется расследование, сообщает азербайджанское агентство АПА со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам начальника отдела по связям с общественностью пенитенциарной службы Минюста Азербайджана Мехмана Садыгова, трагедия произошла по неосторожности.
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