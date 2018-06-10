Японец устроил резню в вагоне скоростного поезда

В Японии мужчина напал с ножом на пассажиров поезда, один человек погиб

Японии полиция арестовала мужчину, который напал с ножом на пассажиров скоростного поезда. В результате нападения один человек погиб и двое получили ранения.

Как уточняется, инцидент произошел вечером 9 июня в скоростном поезде, который следовал в Осаку из Токио. Согласно данным правоохранителей, через некоторое время после отправления поезда молодой человек вдруг начал размахивать ножом и напал на пассажиров, находившихся в одном из вагонов.

В результате ЧП мужчина в возрасте 30-40 лет был ранен в шею и позднее скончался в больнице. Еще две женщины получили ранения в область головы, в настоящее время их жизням ничего не угрожает.