Японец устроил резню в вагоне скоростного поезда

В Японии полиция арестовала мужчину, который напал с ножом на пассажиров скоростного поезда. В результате нападения один человек погиб и двое получили ранения.
Как уточняется, инцидент произошел вечером 9 июня в скоростном поезде, который следовал в Осаку из Токио. Согласно данным правоохранителей, через некоторое время после отправления поезда молодой человек вдруг начал размахивать ножом и напал на пассажиров, находившихся в одном из вагонов.
В результате ЧП мужчина в возрасте 30-40 лет был ранен в шею и позднее скончался в больнице. Еще две женщины получили ранения в область головы, в настоящее время их жизням ничего не угрожает.
Сотрудники полиции задержали нападавшего, передает РИА Новости. Им оказался 22-летний Итиро Кодзима. Во время допроса он рассказал, что не планировал нападение, все произошло, так как он был сильно раздражен. При этом в его вещах полицейские нашли много колюще-режущих предметов, что ставит под сомнение объяснения ЧП, озвученные им.