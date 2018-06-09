В смерти трехлетней девочки суд признал виновной ее бабушку 

Суд признал 49-летнюю жительницу поселка Мятлево Износковского района виновной в смерти трехлетней девочки, ее внучки, и назначил ей наказание в виде одного года ограничения свободы. Напомним, девочка погибла во время пожара, который произошел вечером 22 декабря прошлого года в доме, где она жила вместе с бабушкой. По сообщению пресс-службы Следственного управления СКР по Калужской области, когда начался пожар, женщина была дома с внучкой. Спасая свою жизнь, она оставила ребенка в горящем доме и убежала. Девочка в результате погибла, отравившись продуктами горения. Вместе с ребенком погиб и гражданский муж ее бабушки. Мужчине было 40 лет. Ранее Следственный комитет сообщал, что в тот момент, когда начался пожар, женщины дома не было. Согласно той версии, она появилась позже, когда здание уже горело. Причиной пожара было признано короткое замыкание.