В Калужской области осудили женщину, бросившую внучку в горящем доме

В отношении 49-летней жительницы Износковского района расследовалось дело по статье «причинение смерти по неосторожности», санкция которой предусматривает до 2 лет лишения свободы.

"Следствием и судом установлено, что вечером 22 декабря 2017 года женщина находилась в своем доме в посёлке Мятлево Износковского района со своей 3-летней внучкой. Увидев в зале возгорание и стоящего около огня ребенка, женщина выбежала из дома, оставив девочку в горящем помещении", — говорится в сообщении.

По данным следствия, ребенок погиб, отравившись угарным газом.

"Приговором суда женщине назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы", — информирует следственное управление.