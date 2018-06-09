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В Калужской области осудили женщину, бросившую внучку в горящем доме
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В Калужской области осудили женщину, бросившую внучку в горящем доме 

РИА Новости 15 часов назад
ВОРОНЕЖ, 9 июн — РИА Новости. Суд в Калужской области приговорил к году ограничения свободы женщину, которая бросила дома возле начинающегося пожара 3-летнюю внучку и убежала, сообщило в субботу региональное управление СК РФ.
В отношении 49-летней жительницы Износковского района расследовалось дело по статье «причинение смерти по неосторожности», санкция которой предусматривает до 2 лет лишения свободы.
"Следствием и судом установлено, что вечером 22 декабря 2017 года женщина находилась в своем доме в посёлке Мятлево Износковского района со своей 3-летней внучкой. Увидев в зале возгорание и стоящего около огня ребенка, женщина выбежала из дома, оставив девочку в горящем помещении", — говорится в сообщении.
По данным следствия, ребенок погиб, отравившись угарным газом.
"Приговором суда женщине назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы", — информирует следственное управление.
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