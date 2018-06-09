В Москве задержан очаковский маньяк

По информации издания, нападавшим оказался 42-летний уроженец Узбекистана по имени Виталий Косячкин, который занимался в столице тем, что работал наборщиком запчастей для автомобилей.

Косячкин был задержан в автобусе, который по автодороге «Волга» ехал в Нижний Новгород, где подозреваемый жил до переезда в Москву. Транспортное средство «по просьбе» полиции остановили сотрудники ГИБДД . В кармане узбека был найден нож, который, как признался Косячкин, он всегда носит с собой.

Также преступник объяснил правоохранителям, что перед нападением на девочку гулял по городу, а в момент его совершения потерял память и ничего не помнит.

Как отмечает издание, нападение на 11-летнюю москвичку может быть не первым преступлением Виталия Косячкина, так как, судя по его фото, он выглядит точно так же, как убийца нижегородской студентки Марии Гликиной. Кроме того, Косячкина подозревают в еще двух нападениях. Сейчас его допрашивают в Следственном комитете

8 июня Косячкин с ножом напал на 11-летнюю девочку в районе Очаково-Матвеевское на западе столицы. Ребенок выжил, однако находится в тяжелом состоянии. Со вчерашнего дня врачи борются за жизнь девочки.