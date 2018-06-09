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В Москве задержан очаковский маньяк
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В Москве задержан очаковский маньяк 

Рамблер 1 час назад
Мужчина, ударивший в Москве 11-летнюю девочку ножом в сердце, задержан, сообщает «Московский комсомолец».
По информации издания, нападавшим оказался 42-летний уроженец Узбекистана по имени Виталий Косячкин, который занимался в столице тем, что работал наборщиком запчастей для автомобилей.
>> У напавшего на девочку маньяка были другие жертвы
Косячкин был задержан в автобусе, который по автодороге «Волга» ехал в Нижний Новгород, где подозреваемый жил до переезда в Москву. Транспортное средство «по просьбе» полиции остановили сотрудники ГИБДД. В кармане узбека был найден нож, который, как признался Косячкин, он всегда носит с собой.
Также преступник объяснил правоохранителям, что перед нападением на девочку гулял по городу, а в момент его совершения потерял память и ничего не помнит.
Как отмечает издание, нападение на 11-летнюю москвичку может быть не первым преступлением Виталия Косячкина, так как, судя по его фото, он выглядит точно так же, как убийца нижегородской студентки Марии Гликиной. Кроме того, Косячкина подозревают в еще двух нападениях. Сейчас его допрашивают в Следственном комитете.
8 июня Косячкин с ножом напал на 11-летнюю девочку в районе Очаково-Матвеевское на западе столицы. Ребенок выжил, однако находится в тяжелом состоянии. Со вчерашнего дня врачи борются за жизнь девочки.
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