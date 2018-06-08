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В Грузии три человека погибли во время рафтинга
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В Грузии три человека погибли во время рафтинга 

РИА Новости 1 час назад
ТБИЛИСИ, 8 июн — РИА Новости. Три иностранцев и один гражданин Грузии погибли во время рафтинга на реке Чорохи в Хелвачаурском районе Аджарии (регион на юго-западе Грузии), сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД страны.
"Уголовное дело возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности», что карается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до четырех лет. Среди погибших — туристы: три иностранца и один гражданин Грузии", — заявили в МВД.
В ведомстве не уточнили, гражданами какой страны являются погибшие туристы.
По данным грузинских СМИ, на место происшествия прибыли спасатели, которые обнаружили тела погибших. Причины произошедшего пока не известны.
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