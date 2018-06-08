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Под Воронежем будут судить деда-педофила, который год развращал 7-летнюю внучку
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Под Воронежем будут судить деда-педофила, который год развращал 7-летнюю внучку 

Вести Воронеж 8 июня 2018
Фото: Вести Воронеж
Мужчина признал вину в насилии над ребёнком. Семилукский районный суд рассмотрит дело 52-летнего мужчины, которого обвинили в постоянном сексуальном насилии над внучкой. Мужчина растлевал ребёнка с весны 2017 года по 21 марта 2018 года. О преступлении в правоохранительные органы заявил отец девочки. На следствии дед полностью признал вину в том, что насиловал ребёнка, рассказали в СУ СКР по региону в пятницу, 8 июня. Страшная правда о том, что 7-летнюю девочку насиловали в собственной семье вскрылась в марте 2018 года. После заявления отца ребёнка следователи поговорили с ним в присутствии психолога. Специалист определила, что девочка не врёт и не склонна к фантазированию. Педофила задержали, допросили, провели с ним проверку показаний на месте происшествия. Сразу после этого по ходатайству следствия мужчину поместили в СИЗО. В отношении развратного дедушки расследовалось дело о совершении насильственных действий сексуального характера (п. «б» ч. 4 ст.132 УК РФ). Мужчина полностью признал вину в преступлении, рассказали в СУ СКР по региону. В наказание ему грозит до 20 лет тюрьмы.
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