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Житель Мытищ сжег девушке лицо и отправился в колонию
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Облившего девушку кислотой в Подмосковье приговорили к 14 годам колонии 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета по Московской области Ольга Врадий сообщила о том, что суд приговорил к 14 годам колонии мужчину, который плеснул кислотой в лицо семнадцатилетней девушке в Мытищах, передает РИА "Новости".
"Он признан виновным в покушении на убийство с особой жестокостью, угрозе убийством, вымогательстве и клевете… Приговором Мытищинского городского суда ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил", — сказала Врадий.
Как установил суд, 25 ноября 2016 году мужчина плеснул 17-летней жительнице Мытищ кислоту в лицо и угрожал убийством, в результате чего она получила химические ожоги лица и кистей рук.
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