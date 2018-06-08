Житель Мытищ сжег девушке лицо и отправился в колонию

Облившего девушку кислотой в Подмосковье приговорили к 14 годам колонии

"Он признан виновным в покушении на убийство с особой жестокостью, угрозе убийством, вымогательстве и клевете… Приговором Мытищинского городского суда ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил", — сказала Врадий.

Как установил суд, 25 ноября 2016 году мужчина плеснул 17-летней жительнице Мытищ кислоту в лицо и угрожал убийством, в результате чего она получила химические ожоги лица и кистей рук.