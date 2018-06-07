Москвич не смог изнасиловать трёх женщин за одну ночь

Мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения попытался изнасиловать троих женщин, задержали в Москве, сообщила РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.
«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении 23-летнего молодого человека. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных, частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 131 УК РФ (покушение на изнасилование) и статьи 161 УК РФ (грабеж)», — сказала Иванова.
По версии следствия, в ночь с 4 на 5 июня молодой человек, находясь на территории Можайского района Москвы, совершил три покушения на изнасилование незнакомых ему женщин, у одной из которых он похитил мобильный телефон. Довести свой преступный умысел злоумышленнику не удалось, поскольку все потерпевшие оказали ему активное сопротивление.
Во время допроса молодой человек признал вину и пояснил, что находился в состоянии алкогольного опьянения.
«В ближайшее время следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», — уточнила Иванова.