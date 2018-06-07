На Кипре задержали бывшую российскую чиновницу

По словам собеседника агентства, Солинову заочно обвинили в мошенничестве при заключении государственных контрактов.

В настоящее время она арестована на 40 суток, решается вопрос о ее экстрадиции, отметил источник.

По его словам, задержание произошло совершенно случайно. «Ее машину остановили на дороге, проверили документы, и оказалось, что она числится в базе Интерпола », — пояснил собеседник агентства.

Ранее Мещанский суд Моквы заочно выдал санкцию на ее арест и объявление в международный розыск. В октябре 2017 года в отношении Солиновой было вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемой в связи с двумя крупными аферами.

Судя по статье, отмечает агентство, бывшей чиновнице грозит до 10 лет лишения свободы.