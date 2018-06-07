Курянки обокрали 80-летнюю пенсионерку 

Две жительницы Золотухинского района отправятся в колонию общего режима
Две жительницы Золотухинского района признаны виновными в краже. 9 апреля 2013 года девушки 27 и 23 лет решили похитить имущество 80-летней пенсионерки. Для этого одна из них стала отвлекать престарелую женщину разговорами, а другая в это время проникла в дом и похитила 38 тыс. руб.
Похищенными денежными средствами они распорядились по своему усмотрению.
В результате суд назначил одной из них 5,5 лет лишения свободы, соучастнице — 1 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. также был взыскан причиненный потерпевшей материальный ущерб.