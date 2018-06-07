Курянки обокрали 80-летнюю пенсионерку

Две жительницы Золотухинского района признаны виновными в краже. 9 апреля 2013 года девушки 27 и 23 лет решили похитить имущество 80-летней пенсионерки. Для этого одна из них стала отвлекать престарелую женщину разговорами, а другая в это время проникла в дом и похитила 38 тыс. руб.

Похищенными денежными средствами они распорядились по своему усмотрению.

В результате суд назначил одной из них 5,5 лет лишения свободы, соучастнице — 1 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. также был взыскан причиненный потерпевшей материальный ущерб.