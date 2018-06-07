В Нефтеюганске посадили няню, избивающую ребенка

32-летняя жительница Нефтеюганска получила 3 года и 1 месяц колонии общего режима за избиение 8-месячного ребенка. Она проработала няней с конца ноября до середины декабря 2017 года.

Женщина должна была ухаживать и воспитывать маленького ребенка по устной договоренности с родителями, но вместо этого жительница Нефтеюганска систематически избивала его. Жестокое обращение няни со своим подопечным выяснилось после того, как мать заметила странное поведение ребенка: он стал часто плакать и нервничать. Заподозрив неладное, она установила видеокамеру.

Следственный комитет опубликовал шокирующее видео в интернете. На кадрах видно, как женщина бьет ребенка по лицу, а потом, схватив за руку, бросает на пол. Такие жестокие действия последовали после того, как малыш отказался есть.