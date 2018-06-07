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В Нефтеюганске посадили няню, избивающую ребенка
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В Нефтеюганске посадили няню, избивающую ребенка 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
32-летняя жительница Нефтеюганска получила 3 года и 1 месяц колонии общего режима за избиение 8-месячного ребенка. Она проработала няней с конца ноября до середины декабря 2017 года.
Женщина должна была ухаживать и воспитывать маленького ребенка по устной договоренности с родителями, но вместо этого жительница Нефтеюганска систематически избивала его. Жестокое обращение няни со своим подопечным выяснилось после того, как мать заметила странное поведение ребенка: он стал часто плакать и нервничать. Заподозрив неладное, она установила видеокамеру.
Следственный комитет опубликовал шокирующее видео в интернете. На кадрах видно, как женщина бьет ребенка по лицу, а потом, схватив за руку, бросает на пол. Такие жестокие действия последовали после того, как малыш отказался есть.
Напомним. что данным Следственного управления СК России по ХМАО-Югре, женщина обвинялась в нарушении сразу по двум статьям: не должное оказание услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет и причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев и иных насильственных действий, в отношении заведомо несовершеннолетнего лица.
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