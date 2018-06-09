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В Нефтеюганске няню осудили на 3 года колонии за избиение шестимесячного ребенка
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В Нефтеюганске няню осудили на 3 года колонии за избиение шестимесячного ребенка 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: tumix.ru
Три года колонии получила женщина, подрабатывающая няней в Нефтеюганске. Женщина должна была ухаживать на шестимесячным малышом, однако, вместо этого она его периодически избивала.
Как сообщает ВладТайм, акт избиения ребенка зафиксировала камера наблюдения, которую установили в квартире родители малыша. Увидев видеозапись, где злоумышленница бьет их ребенка, те обратились в правоохранительные органы.
Суд приговорил няню к колонии сроком на 3,1 года.
Ранее «СП» писала, что следственный комитет начал проверку видео, на котором женщина бросает младенца-«отказника» на стол в одной из больниц Новосибирска.
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