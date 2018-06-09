В Нефтеюганске няню осудили на 3 года колонии за избиение шестимесячного ребенка

Три года колонии получила женщина, подрабатывающая няней в Нефтеюганске . Женщина должна была ухаживать на шестимесячным малышом, однако, вместо этого она его периодически избивала. Как сообщает ВладТайм, акт избиения ребенка зафиксировала камера наблюдения, которую установили в квартире родители малыша. Увидев видеозапись, где злоумышленница бьет их ребенка, те обратились в правоохранительные органы Суд приговорил няню к колонии сроком на 3,1 года. Ранее «СП» писала, что следственный комитет начал проверку видео, на котором женщина бросает младенца-«отказника» на стол в одной из больниц Новосибирска Криминальные новости: Подросток в Подмосковье признался в убийстве отчима