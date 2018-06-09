51-летняя жительница Владивостока родила тройню 

Во Владивостоке 51-летняя женщина стала мамой в первый раз, родив тройню. На свет появились двое мальчиков и девочка. Мальчики родились с весом 1480 и 2300 граммов, девочка — 2400. В настоящее время новорожденные находятся в местном перинатальном центре под наблюдением врачей.
«Родить в 50 лет — это очень хороший показатель здоровья женщины и умелого ведения процесса беременности опытным акушером», — цитируют главврач центра Татьяну Курлееву «Известия».
Ранее «СП» сообщала, что 70-летняя жительница Мексики удивила врачей беременностью. Пожилая мексиканка Мария де ла Луз заявила, что находится уже на шестом месяце. Первые признаки интересного положения Мария ощутила за три месяца до этого: ее начали мучить приступы тошноты, головокружение и боли в ногах. Медики приняли слова пациентки за обычное заблуждение, пока не провели тесты на беременность.
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