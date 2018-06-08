51-летняя женщина родила тройню во Владивостоке

Как передают местные СМИ, на свет появились два мальчика и девочка. По словам медиков, роды в столь зрелом возрасте, тем более первые, обычно могут сопровождаться определенными осложнениями, однако благодаря крепкому здоровью женщины все прошло успешно.

Вес новорожденной девочки — 2,4 килограмма, а мальчиков 1,48 и 2,3 килограмма. Также сообщается, что для набора веса малышей пока оставят в больнице.