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51-летняя женщина родила тройню во Владивостоке
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51-летняя женщина родила тройню во Владивостоке 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Как передают местные СМИ, на свет появились два мальчика и девочка. По словам медиков, роды в столь зрелом возрасте, тем более первые, обычно могут сопровождаться определенными осложнениями, однако благодаря крепкому здоровью женщины все прошло успешно.
Вес новорожденной девочки — 2,4 килограмма, а мальчиков 1,48 и 2,3 килограмма. Также сообщается, что для набора веса малышей пока оставят в больнице.
Ранее Пятый канал рассказывал и о том, что участница шоу Comedy Woman родила второго ребенка. Родив 25 мая, Татьяна Морозова 1 июня выложила в Instagram семейный снимок. Актриса держит в руках букет и балуется со старшим ребенком — пятилетней Софией. На заднем плане в автомобиле сидит ее супруг Павел Титоров. Он-то и держит главную звезду снимка — младшего ребенка Морозовой.
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