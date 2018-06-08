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В Грузии задержали обвиняемого по делу об убийстве подростков в Тбилиси
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В Грузии задержали обвиняемого по делу об убийстве подростков в Тбилиси 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
ТБИЛИСИ, 8 июн — РИА Новости. МВД Грузии задержало обвиняемого в рамках повторного расследования резонансного дела об убийстве двух подростков в Тбилиси, говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в пятницу на сайте ведомства.
В центре Тбилиси 31 мая начались акции протеста, которые продлились несколько дней. Их организатор Заза Саралидзе требует провести объективное расследование по делу гибели своего сына, который был убит зимой 2017 года. Он также призывал правительство уйти в отставку. Из-за протестов в отставку ушел главный прокурор Ираклий Шотадзе. Саралидзе заявил, что власти должны до 10 июня завершить расследование дела о гибели подростков, иначе митинги продолжатся.
По данным пресс-службы, «на основании новых доказательств и судебного решения, задержан 45-летний Мераб Морчадзе». Это первый задержанный после того, как делом об убийстве подростков занялось МВД. Морчидзе обвиняют в оказании давления на свидетеля, потерпевшего, эксперта или переводчика.
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