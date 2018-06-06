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Подмосковных застройщиков оштрафовали на 3,1 млн руб за нарушения
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Подмосковных застройщиков оштрафовали на 3,1 млн руб за нарушения 

РИАМО 6 июня 2018
Главгосстройнадзор Московской области по итогам рассмотрения дел об административных правонарушениях в области строительства оштрафовал застройщиков на 3,1 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа.
«Главгосстройнадзором 4 июня было рассмотрено 25 дел об административных правонарушениях, по 21 из которых вынесены постановления о наложении штрафных санкций на сумму 3,152 миллиона рублей», — отметил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.
Как уточняется в материале, за нарушение требований нормативных документов в строительстве — 16 постановлений на 2,070 миллиона рублей, одно постановление на 2 тысячи рублей вынесено за эксплуатацию объектов без разрешения на ввод, два постановления на 1 миллион рублей вынесено за строительство без разрешения, два постановления за выполнение работ без свидетельства о допуске на 80 тысяч рублей.
Четырем строительным компаниям назначено наказание в виде предупреждения, говорится в сообщении.
С начала 2018 года в отношении строительных компаний надзорным ведомством вынесено постановлений на сумму порядка 76 миллионов рублей. Сумма денежных средств, поступивших в бюджет области с начала года, составила 46,1 миллиона рублей.
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